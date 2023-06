Festa dei Gigli, a Nola un mare di fedeli: e il vescovo chiede un Giubileo speciale

«Nel 2031 festeggeremo 1600 anni dalla nascita al Cielo di San Paolino. Prepariamoci tutti a questo evento. Io chiederò a papa Francesco, l'indizione di un anno giubilare speciale. Prepariamoci bene, in vista di questo appuntamento»: le parole del vescovo di Nola Francesco Marino hanno risuonato nella piazza gremita.

Decine di migliaia di fedeli hanno assistito alla prima parte della domenica dedicata alla festa dei Gigli di Nola, dedicata al compatrono della città. Tanti anche gli ospiti ricevuti in municipio dal sindaco Carlo Buonauro.

Con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi anche il console di Spagna, Carlos Maldonado. A fare ritorno a Nola anche Carlo di Borbone delle due Sicilie con la moglie, la principessa Camilla e le figlie Maria Carolina e Maria Chiara. Per Maria Carolina che per i suoi 20 anni ha scelto di fare festa in Campania è stata preparata una maxi torta che la principessa ha tagliato proprio a piazza Duomo dove i reali, accompagnati dal sindaco Buonauro, dal presidente della fondazione Festa dei Gigli Francesco De Falco ed il direttore artistico Armando Vallone hanno potuto toccare con mano le macchine da festa ancora bagnate dal sudore dei cullatori che hanno regalato alla folla uno spettacolo che continua ad incantare nonostante il passaggio dei secoli.