Dalla fascia costiera al centro di Giugliano passando per i comuni limitrofi l'escalation criminale sta mettendo in ginocchio i commercianti. E nella notte tra lunedì e martedì sono altre due le attività prese di mira dai balordi. I negozi colpiti si trovano lungo la circumvallazione esterna a Giugliano e su via Campana a Qualiano, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Le due attività sono state svaligiate presumibilmente nel cuore della notte ma non è ancora noto se ad agire sia stata la stessa banda.

L'attività derubata lungo la circumvallazione esterna è il negozio di bomboniere Anna Tammaro da dove i ladri hanno portato via argenteria, soldi presenti in cassa, un computer, un tablet e altri oggetti. Il danno è di svariate migliaia di euro tra la saracinesca rotta presumibilmente con un piede di porco, la porta d'ingresso forzata e tutta la merce trafugata. I malviventi sapevano dove erano custoditi gli oggetti di maggior valore, difatti alcune bomboniere in argento erano nel deposito retrostante ed è lì che hanno agito. La tecnica pare ormai sempre la stessa: in pochi secondi con un piede di porco forzano la saracinesca e si introducono all'interno.

In questo caso, una volta dentro, hanno inevitabilmente distrutto diversi oggetti in ceramica e vetro esposti. «ho trovato un negozio sottosopra - spiega la titolare, Anna Tammaro -. Lavoriamo, facciamo sacrifici e poi dobbiamo trovare queste amare sorprese e questo non è accaduto solo al mio negozio ma anche a molti altri in zona. Ci vogliono controlli su questo territorio, stanno facendo furti e rapine a iosa, non se ne può più - aggiunge la commerciante derubata -. Rubare addirittura in un negozio di bomboniere significa che si sta raschiando il barile, è assurdo». Sul caso indagano i carabinieri.

Solo la scorsa settimana fu derubata l'attività adiacente quella di Tammaro, un ristorante pizzeria. In quel caso la banda entrò sfondando un vetro e portò via televisori e altre apparecchiature. E pare che stesso ieri notte la banda abbia provato a entrare anche nell'attività adiacente a quella di Tammaro, senza però sapere che è un negozio chiuso da tempo, difatti dopo aver forzato la serranda hanno poi desistito.

L'altra bottega nel mirino della criminalità, sempre nella notte tra lunedì e martedì, si trova a Qualiano, a una manciata di chilometri. Si tratta della gastronomia «Bettola Ca' sta' a Rossa», lungo via Campana. In questo caso i malviventi hanno forzato l'ingresso e si sono introdotti all'interno, da dove hanno portato via il registratore di cassa, bottiglie di vino e salumi. L'allarme criminalità negli ultimi mesi era stato lanciato da commercianti e residenti della fascia costiera giuglianese. Tra Licola, Varcaturo e Lago Patria sono state decine le attività svaligiate e qualche abitazione nonostante in zona gli abitanti e i titolari di attività si siano organizzati con gruppi Whatsapp per tenersi in contatto in caso di raid e in alcuni periodi anche facendo ronde notturne.