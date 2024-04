Si corre ai ripari dopo il caos traffico della scorsa domenica tra Varcaturo e Castel Volturno e ora i due Comuni valutano il senso unico di marcia in via Marina di Varcaturo. L’idea è di testare il nuovo piano traffico il 25 aprile e il primo maggio. Nei prossimi due giorni festivi, infatti, è probabile che sul litorale domizio si riversino nuovamente migliaia di auto e che dunque in serata si riformi il maxi ingorgo che domenica ha costretto automobilisti in coda anche per due ore.

Ieri mattina il consigliere metropolitano di Giugliano Salvatore Pezzella, dopo un incontro precedente con l’amministrazione di Castel Volturno, ha effettuato un sopralluogo con la polizia municipale della cittadina casertana per definire i dettagli del nuovo piano traffico. Il senso unico, come hanno fatto sapere dopo l’incontro, sarà introdotto in direzione Sud, dunque ciò vuol dire che l’accesso sarà da via Domiziana, nei pressi del ponte di Castel Volturno, verso via Orsa Maggiore. Il nuovo dispositivo richiederà un presidio ai due varchi: c’è il rischio che senza la presenza di agenti della municipale a dirigere il traffico e a dare indicazioni il caos possa aumentareo. «Stiamo lavorando per il senso unico in via sperimentale per 25 aprile e primo maggio - commenta il consigliere Pezzella -. Mia intenzione sarà anche parlare con i balneari perché serve anche una loro partecipazione».





A stabilire i dettagli del provvedimento è la polizia municipale. «È stata una giornata campale quella di domenica - commenta il comandante dei caschi bianchi di Castel Volturno Domenico De Simone -. Stiamo cercando di istituire una viabilità alternativa con il senso unico in direzione Sud per creare un deflusso agevolato per chi resta fino a tardi negli stabilimenti balneari, mettendo una segnaletica sperimentale che dovrebbe velocizzare il flusso dei bagnanti. L’ordinanza prevede l’ingresso da Giugliano in direzione Sud con una pattuglia sia all’entrata che all’uscita».



Il lungomare che si divide tra i due comuni domenica è stato per ore completamente congestionato costringendo gli automobilisti a scendere dai propri veicoli e spegnerli tanto non c’era verso di procedere, neppure a passo d’uomo. Il mix tra assenza di un piano viabilità, di forze dell’ordine a gestire il flusso veicolare e l’imponente afflusso di bagnanti si è trasformato in un incubo per migliaia di persone. Ciò che puntualmente accade è che si incrociano i bagnanti che lasciano lo stabilimento con i giovani che accorrono per godersi l’aperitivo al tramonto. Questo fa sì che tra auto che devono uscire dai parcheggi e quelle che devono entrare si crea il famoso «ingorgo a croce uncinata».



E pensare che quest’anno, a differenza dei precedenti, è stato riaperto il ponte di Castel Volturno. Nonostante questo «ausilio» alla viabilità della zona, la situazione è stata nefasta per gli avventori che volevano solo godersi una giornata al mare sul litorale domizio. Una situazione ben nota alle amministrazioni comunali ma che intervengono solo dopo la baraonda.