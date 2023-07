Il sindaco Salvatore Di Sarno vara il nuovo esecutivo

Metà della ex maggioranza non ha più rappresentanze in giunta, dentro l'esecutivo invece assessori vicini alla ex opposizione. Dopo giorni di confronti e tira e molla con i vari partiti (e liste) della sua ex coalizione e della opposizione, dopo aver azzerato la giunta, rassegnato le dimissioni ed averle ritirate, il sindaco Salvatore Di Sarno ha alfine varato il nuovo esecutivo. Ecco i nomi:

Luigi Aliperta (Lavori pubblici Valorizzazione impianto sportivo Felice Nappi Condono edilizio Patrimonio ERP Piano di risparmio energetico Smart city Agricoltura).

Anna Cuomo (Politiche Sociali, Pari Opportunità, Lavoro e formazione, Servizio Civile, digitalizzazione dell'ente, Terzo Settore, Contrasto Povertà e violenza di genere, Immigrazione, Industria, e Artigianato, Rapporti con Sovrintendenza)

Riconferma per Mauro Polliere (funzioni vicarie, polizia municipale, protezione civile, viabilità, periferie,politiche giovanili, tutela degli animali, Urp, videosorveglianza, materie relative ai servizi demografici e statistici).

Rosanna Raia (Commercio, Attività Produttive, Mercati, Fiere, Trasporti, Sicurezza Urbana, Difesa idrogeologica del territorio, sicurezza del territorio, impianti termici, elettrici, speciali, pubblica illuminazione, decoro e arredo urbano, verde pubblico, parcheggi, mobilità sostenibile, toponomastica, manutenzioni).

Angelo Mocerino (Legalità, Trasparenza, Ambiente, Rapporti con Enti Esterni: Città Metropolitana, Regione Campania, Camera di Commercio; Pnrr, edilizia privata, urbanistica, fondi europei, rapporti con università.

Pasqualina Rega (Suap, Puc, Ecologia, Aziende Partecipate, Rapporti con Ordini Professionali, Rapporti con Ente Idrico Campani, Rigenerazione Urbana)

Confermata, come Polliere ora vicesindaco, anche l'assessore uscente Rosalinda Perna con deleghe a Cultura, Turismo, Eventi, Spettacoli, Valorizzazione Centro Storico, Musei, Biblioteca, Programmazione e gestione fondazione, volontariato, associazionismo, edilizia scolastica, sport e tempo libero, scuola, gentilezza.

Il sindaco Di Sarno ha tenuto per sè le deleghe al cimitero, alla valorizzazione dei beni archeologici, al Parco Vesuvio, Personale, Avvocatura.

Dopo giorni di incertezza, il sindaco Di Sarno è riuscito a trovare una quadra, scartando quasi al fotofinish l'ipotesi di restare al palo.

Per ora, a Somma Vesuviana, nessun commissario.