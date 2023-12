Incendio a Castellammare di Stabia, in fiamme saracinesca di un bar

Incendio nella notte, a fuoco la saracinesca esterna di un bar. Secondo raid incendiario in una settimana a Castellammare di Stabia.

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti in via Napoli per un incendio. Le fiamme hanno danneggiato la parte esterna del White Bar, al civico 230 della strada che percorre tutta la periferia nord della cittadina stabiese.

Avviate le indagini, molto probabilmente si tratta di un raid molto simile a quello avvenuto due notti fa in via Tavernola. Sul caso indagano i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista, neanche quella del racket di Natale, anche se potrebbe trattarsi di un dispetto legato a questioni di natura personale. Fortunatamente non si registrano feriti.