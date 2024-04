Non poteva conoscere un momento migliore la vertenza occupazionale e produttiva più drammatica dell’area metropolitana di Napoli, la vertenza Ipercoop. Ieri alle 15 è stato l’assessore regionale al Lavoro e alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, a dare la notizia nel piazzale antistante palazzo Santa Lucia, sede della presidenza della giunta campana: «L’accordo è stato firmato: i posti di lavoro sono salvi». Parole che hanno fatto esplodere la gioia dei 150 tra commesse e commessi, tutti in cassa integrazione a zero ore da mesi, dei grandi supermercati Ipercoop di Afragola ed ex Auchan di Nola chiusi ormai da oltre un anno e mezzo.

Gli abbracci e i baci si sono sprecati tra le bandiere sventolanti dei sindacati. Dunque, posti di lavoro in sicurezza, almeno stando al piano di reinserimento. È un sostanziale piano di salvataggio e rilancio consentito soprattutto grazie all’ingresso in scena di AP Commerciale, che è attualmente la più importante azienda della grande distribuzione in Campania e tra le più grandi nel Sud Italia con oltre 80 punti vendita a marchio Sole 365. Un player di notevoli dimensioni che applica il contratto collettivo nazionale di lavoro e che sta per sbarcare anche in provincia di Caserta con la prossima apertura di un nuovo supermercato nel centro commerciale Campania.

Intanto ieri il patto di rilancio e sviluppo è stato firmato dai vertici di AP commerciale, che con questo accordo ha dato nuova e solida prospettiva ai 150 cassintegrati finora alle dipendenze della GDM con uffici a Casalnuovo, la società che aveva preso in gestione, tra gli altri, gli ipermercati Ipercoop di Afragola ed ex Auchan di Nola. Una società, la GDM, che grazie a questo accordo può finalmente tirare una boccata di ossigeno e molto probabilmente anche qualcosa di più visto che da ora in poi potrà occuparsi in modo più stabile della gestione degli altri tre supermercati per complessivi 60 addetti che in parte gestisce in franchising a marchio Sole 365 e che sono ubicati a Volla, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

«Il buon esito di questa vertenza - commenta nel frattempo l’assessore Marchiello - è il frutto di un lavoro corale tra istituzioni, aziende, sindacati e lavoratori. Vigileremo attentamente». L’Ipercoop del centro commerciale di Afragola “Le Porte di Napoli” riaprirà quindi sotto l’insegna Sole 365 di AP commerciale. La data di riapertura non è stata fissata. Sarà prima necessario mettere in campo il piano di salvataggio occupazionale che prevede 600 ore di formazione finalizzata al reinserimento dei 150 cassintegrati, formazione in parte da effettuare in aula e in parte nei punti vendita di Ap commerciale. La formazione partirà nel periodo compreso tra la fine di aprile e l’inizio di maggio e terminerà entro il 2024. Il piano di ricollocazione collettiva dovrà ricevere l’adesione individuale e volontaria dei lavoratori coinvolti. I partecipanti al piano oltre ad avere la cassa integrazione riceveranno da Ap Commerciale un rimborso pari a 15 euro al giorno in buoni spesa per ciascuna giornata di presenza effettiva.

«Il piano è finalizzato all’assunzione diretta a tempo indeterminato all’interno degli store di AP Commerciale», conferma Sandro Amoroso, responsabile risorse umane di AP Commerciale. «Questo piano è fondamentale - chiarisce Amoroso - perché per noi i collaboratori sono il cuore dell’azienda: stabilire con loro un rapporto solido, corretto e duraturo è essenziale. Le prospettive del nostro gruppo si fondano sul benessere dei collaboratori». Soddisfatto il sindaco di Afragola, Antonio Pannone: «Le istituzioni, dalla Regione al Comune, hanno dato e continueranno a dare il loro contributo per la piena riuscita di questo piano».