Paura a Casamicciola: mezzo per lavori post frana sfonda la recinzione e finisce sulla scogliera

In tarda mattinata i carabinieri della compagnia di Ischia e della locale stazione insieme al personale della polizia municipale sono intervenuti - su segnalazione del 112 - sulla Strada Provinciale 270, a Casamicciola, altezza bar Topless: poco prima una macchina operatrice a traino (tipo biotrituratore), parcheggiata in un viale privato, si era mossa da sola e aveva attraversato la strada, sfondando la ringhiera di delimitazione e finendo la corsa sulla scogliera.

Il veicolo è di una ditta privata in sevizio al Comune con l’incarico della messa in sicurezza del territorio dopo la frana del novembre scorso. Sono in corso le operazioni di rimozione da parte dei vigili del fuoco. Il mezzo era parcheggiato in un viale privato pertinenza del complesso monumentale “Pio Monte della Misericordia”. L'ipotesi più accreditata è che si siano rotti i freni.