Ischia: bracconiere cattura uccelli di specie protetta, denunciato

Anche quest’anno, i volontari del Wwf Italia e del Cabs stanno effettuando un’attivita antibracconaggio straordinaria in Campania e in particolare sull’isola di Ischia, in costiera amalfitana, nella penisola sorrentina, nel napoletano e nel casertano, a supporto dei carabinieri e delle altre forze di polizia impegnate nel contrasto ai crimini contro la natura.

Ad Ischia sono state individuate, disattivate e sequestrate numerose trappole per la cattura di piccoli uccelli migratori. Il monitoraggio di questi siti di cattura illegale ha inoltre permesso, nell’ultima settimana, di scovare in fragranza di reato un soggetto, munito di licenza di caccia, che aveva catturato uccelli selvatici particolarmente protetti, una balia nera e uno stiaccino, e che aveva a disposizione armi e munizioni detenute illegalmente. L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione e 2.316 euro di multa.

«Il fatto che il soggetto fosse dotato di regolare licenza di caccia - dichiarano le associazioni - conferma quanto siano frequenti le violazioni della normativa venatoria da parte dei cacciatori e dovrebbe richiamare le associazioni venatorie alle proprie responsabilita». Pochi giorni dopo, un altro uomo è stato sorpreso mentre armava le trappole destinate a catturare piccoli passeriformi. Il personale intervenuto ha sequestrato le trappole, la fauna selvatica illecitamente abbattuta e ha denunciato il bracconiere.