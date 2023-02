Ischia, controlli dei carabinieri a Carnevale: denunciato un giovane che non ha voluto fare l'alcoltest

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno stanno effettuando controlli in occasione del Carnevale con decine di militari impegnati a presidiare le zone più sensibili per garantire sicurezza ai residenti e soprattutto ai tanti bambini.

Denunciato un 22enne di Forio perché si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test: il giovane alla guida della sua auto percorreva via Gennaro Savio zigzagando tra gli altri veicoli e mettendo in serio pericolo alcuni pedoni. La patente gli è stata ritirata.

Trovato senza permesso di soggiorno un 39enne e un 55enne di origini ucraine; si sarebbero trattenuti sul territorio nazionale senza alcun titolo ed anche per loro è scattata una denuncia.

Dovrà rispondere invece di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità un 52enne di Giugliano in Campania, sbarcato da un aliscafo sull'isola nonostante fosse sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di residenza. Alla denuncia è stata abbinata anche la proposta per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola verde.

Ricettazione è invece il reato ipotizzato per una 51enne di Forio: durante un controllo alla circolazione è stata sorpresa in una Fiat 500 d'epoca risultata il provento di un furto commesso nel novembre scorso. L'auto era stata riverniciata, la targa modificata e il telaio alterato. Il veicolo è stato sequestrato e sarà riconsegnato al legittimo proprietario.

Ancora un'automobilista nei guai, questa volta per guida senza patente; un 25enne di Serrara Fontana ha mostrato ai carabinieri durante un controllo una denuncia di smarrimento della patente, tentando così di giustificare il fatto che non la portasse al seguito. In pochi istanti, grazie ad una verifica in banca dati, è emerso che il giovane non l'avesse mai conseguita. La sua auto è stata fermata amministrativamente.

Infine un 34enne è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di 4 grammi di hashish.