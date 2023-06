Una nuova motovedetta ai carabinieri per il controllo di Ischia e Procida

Sulle isole di Ischia e Procida i carabinieri della motovedetta della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio volto a monitorare i flussi turistici e finalizzato alla tutela dell’ambiente. Questo è stato l’ultimo servizio per l’imbarcazione classe 708, a breve i militari avranno in dotazione la più performante classe 806 pronta per vivere l’inizio della nuova stagione balneare. Durante le operazioni sono state contestate 17 sanzioni per un totale di 6mila euro. I militari hanno constatato violazioni come la mancata licenza per l’installazione di apparati radioelettrici a bordo, l’omesso utilizzo di segnale diurno di fondo per unità a diporto e soprattutto la mancanza di documenti obbligatori a bordo. I controlli continueranno per tutta l’estate.