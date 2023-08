Marano, famiglie in vacanza: boom di furti nelle case in 24 ore

Famiglie in vacanza e ladri scatenati sul territorio. A Marano, nelle ultime ore, boom di furti negli appartamenti. Numerose le denunce pervenute ai carabinieri della locale compagnia. I malviventi sono entrati in azioni in diversi appartamenti della popolosa frazione periferica di San Rocco. Case vuote e "topi" d'appartamento liberi di agire.

Almeno tre i colpi andati a segno. Colpi che hanno fruttato migliaia di euro e gioielli. Uno invece, secondo le ricostruzioni dei militari dell'Arma e le testimonianze di alcuni residenti, non è stato portato a compimento. I malviventi avevano tentato di far irruzione in casa passando dal terrazzo, ma si sono dileguati dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti. Al corso Europa, in piena notte, un altro colpo. Coppia di neo sposi, in vacanza in Calabria, derubata di almeno 4-5 mila euro.