Marano, scontro auto-scooter: grave una sedicenne

Scontro auto-scooter, 16enne ferita a Marano. L'incidente si è verificato a San Marco, zona periferica della città. La dinamica del sinistro è tuttora al vaglio della polizia municipale di Marano.

Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia e il personale dei mezzi di soccorso. L'adolescente, residente in zona e a bordo dello scooter, avrebbe riportato gravi lesioni ma non è in pericolo di vita.

Ad allertare le forze dell'ordine il guidatore dell'autovettura coinvolta. La zona di San Marco, popolosa frazione periferica della città, è tristemente nota per incidenti verificatisi nel corso degli anni.