Antibiotici per compagni di classe e sanitari: prevenzione dopo la morte del 16enne a Colle

COLLE SANNITA - Ancora non sono chiare le cause del decesso di Costanzo Mascia, il ragazzo di 16 anni di Colle Sannita improvvisamente ricoverato al Rummo e poi deceduto, anche se tra le ipotesi più accreditate vi è quella di una meningite fulminante.

Proprio per questo, il dipartimento di Prevenzione dell’ Asl di Benevento ha predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario del San Pio, i compagni di classe, il personale scolastico e tutti coloro che sono entrati in contatto con il ragazzo nei 7 giorni precedenti alla sua morte. Analogo provvedimento è stato adottato anche dal sindaco di Colle Sannita Michele Iapozzuto.

Nel frattempo il cordoglio è unanime e alcuni compagni di classe e conoscenti hanno affisso in paese striscioni in ricordo di Costanzo.