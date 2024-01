Marano, festeggiamenti in un locale e diretta Facebook dopo l'assoluzione. Il video dei Simeoli fa il giro del web

Assolti dopo dieci anni dall'accusa di concorso esterno con il clan Polverino.

Angelo Simeoli, uno dei palazzinari più noti di Marano e dell'area giuglianese, ha festeggiato con la sua famiglia (anche i suoi figli sono stati assolti in primo grado) in un noto ristorante del territorio, con tanto di diretta Facebook. Il video dell'evento, cui hanno preso parte anche alcuni commercianti della città e un imprenditore ed ex consigliere tra i più impegnati nell'ultima campagna elettorale, ha fatto il giro del web.

Nella serata di oggi anche il sindaco di Marano, Matteo Morra, in una nota ha preso le distanze dall'evento. "Condanniamo con forza - dice - ogni fenomeno di acquiescenza alla criminalità. Combattiamo, tra mille difficoltà, i danni che il sistema camorristico ha prodotto per decenni in città".

I Simeoli sono imputati in altri procedimenti giudiziari ormai in dirittura d'arrivo.