Una macchina mangiaplastica per riciclare e risparmiare

È stato inaugurato a Meta di Sorrento il dispositivo mangiaplastica, l'ecocompattatore per rafforzare la raccolta differenziata. L’acquisto è stato finanziato grazie a un bando statale e si trova a via Mariano Ruggiero.

L’impianto è semplice da utilizzare: i cittadini portano le bottiglie in pet, le inseriscono nella macchina dove vengono compattate in piccoli cubi di plastica che verranno successivamente prelevati dagli operatori e consegnati presso l’impianto di riciclaggio.

Il servizio sarà gratuito per la città. Previsti vantaggi economici per i cittadini virtuosi che conferiranno correttamente le bottiglie nel dispositivo. Lo slogan lanciato per promuovere l’utilizzo dell’ecocompattatore pubblico è «più ricicli, più hai vantaggi per te e per l’ambiente».