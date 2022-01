Brusciano sempre più green, approvato il finanziamento per i «mangiaplastica»

Arrivano ancora altri finanziamenti a Brusciano, questa a volta a dare un input di rinnovamento al paese il ministero della Transizione Ecologica. Brusciano è tra gli oltre 700 Comuni italiani e tra i 143 di quelli campani a ricevere fondi pari a 24mila e 590 euro per l'acquisto e l'installazione degli eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet. I "mangiaplastica", così comunemente conosciuti, sono in grado di riconoscere le bottiglie e ridurne il volume.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Metropolitana di Napoli, chiusa la stazione Museo: gli altoparlanti... LA SCUOLA Scuole aperte, a Napoli record di contagi Covid: in 15 giorni dieci... IL CASO Napoli, aggredite due infermiere all'ospedale dei Pellegrini

L'iniziativa naturalmente si pone l'obiettivo di diminuire gli impatti negativi derivanti dalla produzione di rifiuti, favorendo il recupero, il riciclaggio e l’ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali in linea con i principi dell’economia circolare. La graduatoria dei Comuni che hanno ottenuto il finanziamento è stata approvata con decreto numero 9 del 27 gennaio 2022 e sono stati messi a disposizione per questo progetto ambientale circa 16 milioni di euro. Brusciano si è aggiudicata il finanziamento con un punteggio totale pari 14,41. Intanto il sindaco Giacomo Romano così commenta questo ultimo successo dell'Ente comunale, dopo i finanziamenti ricevuti dal Cis Terra dei Fuochi per la costruzione del palazzetto dello sport: «Una bella notizia, Brusciano è tra i 143 Comuni in Campania che ha ottenuto il finanziamento dal ministero della Transizione Ecologica per l'acquisto e l'installazione degli eco-compattatori. Andiamo avanti, ci aspetta soltanto il cambiamento».