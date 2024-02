Tre mesi fa, Dario Raimo, appena 29 anni, fu ritrovato privo di vita nel suo letto. Nessun segno di violenza, nessuna patologia pregressa, nessun dettaglio che potesse ricondurre il suo decesso al di fuori dalle cause naturali. Ora, per il giovane di Pompei sono arrivati i risultati dell'autopsia che non lasciano dubbi: a strappare alla vita quel ragazzo non ancora 30enne è stata una cardiomiopatia aritmogena.

APPROFONDIMENTI «Liberatemi dallo strozzino in 30 mesi per 10mila euro pretende 50mila di interessi» Marano, banditi in azione nel centro diagnostico: via con le casse automatiche Torre del Greco, Gori in campo per un servizio idrico sempre migliore

Una patologia cardiaca silente, che si manifesta solo con l'evento morte e che rappresenta «la causa più comune di morte cardiaca improvvisa giovanile in Italia» come scrive nella sua relazione il medico legale Nicola Maria Giorgio. La stessa patologia che, ad esempio, è costata la vita al calciatore della Fiorentina Davide Astori, come Dario Raimo morto nel sonno. Nei giorni scorsi, i risultati dell'autopsia sono stati depositati alla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, aggiunto Giovanni Cilenti, sostituto Andreana Ambrosino) che ha chiesto l'archiviazione del fascicolo d'inchiesta aperto lo scorso ottobre su quella morte improvvisa e inspiegabile.

Il cuore di Dario Raimo ha smesso di battere all'improvviso nel sonno, mentre il 29enne dormiva nella sua camera nell'abitazione di Pompei.

Dario era laureato in Fisica con il massimo dei voti. Studente brillante, i suoi lavori erano stati pubblicati all'estero, aveva lavorato al Cern di Ginevra e da alcuni mesi si stava occupando di intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro. Appassionato di scacchi (tre volte era stato selezionato per le nazionali quando era al liceo) e sportivo praticava regolarmente piscina e giocava a calcetto non aveva mai accusato sintomi di nessun genere che potessero richiamare l'attenzione su possibili problemi di salute.

«Dario era un faro di amore, una presenza costante e un esempio di gentilezza raccontano i suoi amici e amava il suo lavoro con un orgoglio silenzioso e ammirabile». «Generoso, disponibile, premuroso, intelligente, appassionato, divertente, educato, rispettoso, leale» lo descrive così un suo amico d'infanzia. La sera prima della morte, il 29enne aveva trascorso qualche ora in compagnia degli amici, andando a bere una birra in un locale di Sorrento. Nessuna avvisaglia, nessun sintomo, solo qualche ora spensierata trascorsa insieme agli amici di sempre, per festeggiare il compleanno di uno di loro. Tornato a casa, poi, Dario Raimo andò a dormire e la mattina dopo non si è più svegliato. Gli esami tossicologici hanno escluso ogni altra ipotesi e, dagli altri accertamenti istologici, è emersa una problematica al ventricolo destro, che non era mai stata riscontrata in passato.

Una volta scoperta la causa del decesso di Dario, la famiglia Raimo ha deciso di effettuare una donazione al progetto «Beat the Beat» che sostiene la ricerca scientifica su un farmaco che possa curare la cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (ARVD), una malattia di origine genetica, progressiva e degenerativa, finora incurabile, su cui l'Università di Padova sta effettuando studi approfonditi. «Dario avrebbe voluto così: sostenere la ricerca per salvare giovani vite» concludono i suoi familiari.