Mugnano prega per Cristina, in coma per un aneurisma cerebrale: il bimbo che portava in grembo è salvo

In coma per un aneurisma cerebrale, ma il bimbo che portava in grembo è salvo. Cristina, 34 anni, residente a Mugnano, ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Le speranze sono appese a un filo sottilissimo. Cristina, incinta e al settimo mese, aveva avuto un malore ed è stata ricoverata. Vista la gravità della situazione, i medici hanno optato per il taglio cesario. Il bimbo è stato dato alla luce.

La comunità di Mugnano ora prega per un miracolo. La famiglia della donna, sposata e in attesa del suo primo figlio, è molto conosciuta in zona.