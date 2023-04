Musica, spettacoli e tradizioni: a Marigliano la seconda edizione della Festa del Commercio

Un evento legato alla promozione economica e sociale del territorio Mariglianese, promosso dall'Amministrazione comunale e dall'associazione Aicast Marigliano. La seconda edizione della Festa del Commercio si terrà il 29 e 30 Aprile 2023, è stata possibile realizzarla grazie al contributo della Camera di Commercio di Napoli (bando sportello 2022: “animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli”), retta dal presidente Ciro Fiola.

Due serate di gastronomia, musica, spettacolo e tradizioni cittadine con lo scopo di incentivare e promuovere il commercio territoriale. La prima, quella del 29, ospiterà l’esibizione de’ La Maschera; la band napoletana più influente del momento, capace di aver rinnovato le sonorità della tradizione napoletana. La serata del 29 sarà aperta con la cooperativa Job Road Accademy e la presentazione del giornalista Umberto Chiariello. La seconda, del 30, prevedrà l’esibizione dello showman italiano: Peppe Iodice che animerà la serata con il suo spettacolo insieme a Ciccio Merolla, noto musicista, reduce dallo straordinario successo del brano “Malatìa”.

In contemporanea per entrambe le serate saranno presenti gli stand per lo Street Food organizzati dai commercianti cittadini e, a tutela dell’importante tradizione gastronomica locale, ci saranno gli stand della Sagra delle Sagre. L’evento è stato promosso e organizzato dall’amministrazione comunale guidata sindaco Jossa, dal consigliere comunale delegato alla festa del commercio Giuseppe Bonavolontà e dall’associazione Aicast Marigliano.



Per il secondo anno la direzione artistica è stata affidata al Antonio Porcelli e al suo staff che nel corso degli anni ha promosso e organizzato molte attività sul territorio. La direzione della fotografia dell’evento è invece stata affidata ad Imma Petricciuoli reduce dal shoting fatto per Antonio D’Aquino e Giovanna Sannino della nota serie Rai “Mare Fuori”. "Bisseremo il successo dello scorso anno con una proposta in grado di soddisfare le preferenze dei nostri concittadini e delle tante persone che ospiteremo a Marigliano in occasione della festa del Commercio. Un momento di festa e di promozione del nostro territorio, ma anche il modo per valorizzare le nostre eccellenze agricole e gastronomiche e per tramandare tradizioni che rappresentano le radici della nostra laboriosa comunità", ha dichiarato il sindaco di Marigliano Peppe Jossa. Il consigliere comunale con delega alla festa del commercio, Giuseppe Bonavolontà invece, dice che "si tratta di un momento importante per il commercio cittadino. In tempi record, al fine di non perdere il contributo della Camera di commercio di Napoli, siamo riusciti questa due giorni dedicati agli esercenti commerciali del tessuto territoriale. Si tratta di un momento di importante per l’economia circolare di tutto il nostro territorio".

"La città di Marigliano, storicamente, esprime un significativo patrimonio artistico e culturale, declinato in particolar modo nell’ambito musicale che, purtroppo, non sempre viene propriamente messo in luce. Abbiamo quindi inteso, insieme ai vertici organizzativi, coniugare questa risorsa scegliendo artisti di carattere nazionale. Ho voluto fortemente La Maschera perché ritengo siano il punto di riferimento musicale più importante del nuovo scenario sonoro partenopeo, capaci di coniugare a pieno titolo tradizione e innovazione. La scelta poi di Iodice e Merolla rappresenta la sintesi perfetta per coniugare talento, divertimento e tradizione folkloristica-musicale alla luce anche dell’imminente vittoria del campionato di calcio serie A del Napoli ", ha commentato invece Antonio Porcelli direttore artistico. "Non possiamo che ringraziare Il comune di Marigliano e la camera di commercio per aver accolto la nostra istanza. Aicast Marigliano insieme al nostro direttivo ha voluto fortemente questa festa per la promozione delle tante realtà commerciali del nostro territorio", ha dichiarato infine Emanuele Perna delegato di Aicast Marigliano.