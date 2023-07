Napoli, scontro nella notte sull'asse mediano: feriti 2 giovani

Due giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa sull'asse mediano, e precisamente nel tratto compreso tra le uscite di S. Antimo e Aversa-Melito. Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri di Sant'Antimo, pare che l'auto sulla quale c'era un 19enne di Giugliano mentre era all'interno della sua utilitaria, a bordo strada sarebbe stata travolta in pieno da un'altra vettura.

L'auto con a bordo il 19enne si è ribaltata. Il giovane è stato trasferito in codice rosso nell'ospedale di Pozzuoli dove si trova tutt'ora in gravi coindizioni. L'autista dell'altra vettura, un 21enne di Aversa, è stato trasferito nell'ospedale di Giugliano per delle lievi lesioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le auto sono state sequestrate.