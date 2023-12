Casoria: insegue i ladri dell'auto del fratello, ferito a pistolettate

Sorprende dei ladri che stanno rubando la sua auto e dopo una breve colluttazione riesce a metterli in fuga. I malviventi, però, scappano a bordo di un'altra auto e da lì sparano alcuni colpi d'arma da fuoco che raggiungono al braccio il fratello della vittima del furto.

È accaduto nella tarda serata di ieri, a Casoria, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale compagnia sono intervenuti in via Mauro dopo una richiesta di aiuto da parte di una coppia di fidanzati, lei 28 anni mentre lui 33. L'uomo aveva sorpreso alcune persone con volto coperto che stavano rubando la sua auto. Dopo la fuga dei ladri, è iniziata l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco: colpito di striscio al braccio sinistro, il fratello del 33enne che era intervenuto per aiutare la coppia; medicato all'ospedale Cardarelli di Napoli non è in pericolo di vita.

In strada i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 bossoli calibro 9.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Casoria.