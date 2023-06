«Operazione Primavera», controlli nella Terra dei Fuochi: boom di denunce e sequestri

Prosegue la forte azione dello Stato nella terra dei fuochi con unità dell’Esercito Italiano e Forze dell’Ordine, che sulla base della programmazione della Cabina di Regia “Terra dei fuochi”, sotto il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, hanno controllato nel corso di tutta la settimana decine di attività commerciali, con un imponente dispiegamento di personale e mezzi, anticipato dalla ricerca e sorveglianza del territorio dagli Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco.

Mercoledì 14 giugno il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Reggimento Cavalleggeri “Guide” insieme a Carabinieri Forestali di Roccarainola, Polizia di Stato di Nola, Guardia di Finanza territoriale di Nola, Polizia Municipale di Casamarciano, Carabinieri di Tufino, Icqrf ha operato con ordinanza della Questura di Napoli, a Tufino, dove sono state controllate 5 attività commerciali, 4 persone sono state identificate, una persona è stata denunciata e una sanzionata per reati ambientali con multe per un totale di oltre 26 mila euro.

Inoltre un' area di circa 300 mq è stata posta sotto sequestro.

Giovedì 15 giugno il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Reggimento Cavalleggeri “Guide”, insieme a Guardia Di Finanza di Aversa, Polizia di Stato, Polizia Municipale di Parete, Polizia Municipale di Frignano, Polizia Provinciale di Caserta, Polizia Metropolitana di Napoli, Asl Caserta, Carabinieri Forestali di Marcianise, Reparto Operativo Aereo Navale della Guardia di Finanza, Icqrf ed Arpac ha operato con ordinanza della Questura di Caserta, a Mondragone e Castel Volturno, dove sono state controllate 6 attività commerciali, 40 mc di rifiuti sequestrati, 11 persone sono state identificate, 2 persone sono state denunciate e 2 persone sono state sanzionate con multe per un totale di oltre 34.800 mila euro.

In particolare, a Parete, presso un’attività commerciale specializzata in preparazione del cantiere edile, è stato sanzionato e denunciato il proprietario con un ammenda di circa 22.400 mila euro per gestione illecita di rifiuti. L’operazione condotta dalle donne e gli uomini dei Corpi di Polizia, Pubblica Sicurezza e Forze Armate con determinazione ed encomiabile impegno, continua ad essere speranza per i cittadini, colpendo in maniera forte il malaffare e l’illegalità, operando in modo mirato e selettivo sulle attività illegali, l’abusivismo e lo smaltimento illecito di rifiuti, dando un forte segnale della presenza dello Stato a favore e in difesa dei territori.