Nelle domeniche estive a Sorrento messa e confessione in inglese per i turisti

Ritorna la messa in inglese, presso la chiesa dei Padri Francescani di Sorrento.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con l’ufficio per la Pastorale del turismo dell’arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, offre la possibilità, ai tanti viaggiatori del Regno Unito che scelgono di trascorrere le proprie vacanze in Costiera, di partecipare alla celebrazione della liturgia nella propria lingua ed anche di potersi confessare.

Tutte le domeniche dei mesi di luglio, agosto e settembre è in programma la santa messa alle ore 7.30, mezz’ora prima della celebrazione sono previste le confessioni.

«Camminiamo insieme, restiamo sempre in ascolto, per rispondere ai bisogni del territorio», fanno sapere dalla curia di Sorrento.