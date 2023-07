Omicidio a Nola: 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del Vulcano Buono

Un 28enne, Domenico Esposito, è stato ucciso nel corso di una lite, a Nola.

Secondo le primissime notizie della polizia, il litigio sarebbe scoppiato nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono.

Inutile il trasferimento in ospedale della vittima. La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita. Sul posto Anna Musso, pm della Procura di Nola. L'episodio sarebbe avvenuto verso le 17.30. Il ragazzo è stato portato in ospedale dove però è morto verso le 19.

La posizione di una persona è al vaglio dell'autorità giudiziaria e potrebbe essere il presunto responsabile. Sembra che la lite sia scoppiata per futili motivi.