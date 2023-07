Oggi a Vico Equense i funerali di Vincenzo Gargiulo, in chiesa raccolta fondi per il Santobono

Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale dei santi Ciro e Giovanni, a Vico Equense, i funerali di Vincenzo Gargiulo, il ragazzo di 23 anni morto domenica scorsa in seguito all’incidente verificatosi nella tarda serata di sabato lungo la statale 145 Sorrentina alle porte dell’abitato di Meta.

Il giovane viaggiava a bordo del suo scooter quando ha tamponato un’auto che lo precedeva ed è caduto sull’asfalto rimanendo ferito in modo serio. Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Sorrento. I sanitari del presidio costiero, rilevata la gravità dei traumi riportati, hanno disposto l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. Domenica mattina, però, il quadro clinico del ragazzo è ulteriormente peggiorato fino al sopraggiungere del decesso.

Dopo l’esecuzione dell’autopsia la salma è stata restituita alla famiglia che ha potuto organizzare i funerali in programma oggi pomeriggio.

Parenti, amici e conoscenti del 23enne avranno così modo di stringersi intorno a papà Bruno, a mamma Milly ed alle sorelle Annalisa e Sara per dimostrare la loro vicinanza in un momento così difficile.

Vincenzo era molto conosciuto tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana per aver militato in diverse squadre di calcio dilettantistiche della zona, e tutti i compagni lo ricordano con affetto. In occasione del rito funebre i familiari del giovane hanno deciso di raccogliere in chiesa i fondi destinati ai fiori per devolverli a favore dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.