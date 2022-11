Polemica a Caivano sulle indennità, il sindaco Falco: «Sono finanziate dal governo, pensano di screditarmi»

A Caivano la tensione sembra essere ormai arrivata alle stelle, dopo che le strade sono state tappezzate con manifesti anonimi in cui si fa riferimento alle indennità degli amministratori.

Sono settimane che si parla dell’argomento. Il sindaco Enzo Falco ha deciso di rompere il silenzio: «Le indennità sono state aumentate e finanziate dal Governo, che ha trasferito ai Comuni le risorse. Per Caivano sono arrivati 84.000 euro vincolati per questo scopo. Dobbiamo rimandarli indietro? Bisogna spiegare che quelle cifre sono lorde».

Per quanto riguarda i manifesti, ha spiegato: «Pensano davvero di screditarmi con manifesti anonimi e di fare battaglia in questo modo? Ho pubblicato le risultanze delle mie dichiarazioni dei redditi 2019, 2020, 2021. Nel 2019 sono solo redditi dal mio lavoro dipendente di funzionario tecnico del Ministero dei Trasporti. Nel 2020, essendo stato proclamato eletto il 29 settembre 2020 ed essendomi messo in aspettativa senza assegno in quanto faccio il Sindaco a tempo pieno, gli ultimi tre mesi gli stipendi sono stati sostituiti dalla indennità. Nel 2021 i redditi derivano esclusivamente dalla indennità di Sindaco. Nel passaggio dal mio lavoro a sindaco ho perso soldi. Ovviamente le dichiarazioni sono a disposizione di chi vuole vederle».