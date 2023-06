Pomigliano, clochard muore in strada: era stato percosso da alcune persone

I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Pomigliano d’Arco, in via principe di Piemonte per il decesso di un uomo ancora non identificato. Potrebbe trattarsi di un clochard.

Da accertamenti compiuti durante la giornata, sarebbe emerso che la vittima sarebbe stata violentemente percossa da persone ancora non identificate.

La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica.

L'aggressione è stata ripresa dalle videocamere: si vedono 3 o 4 persone picchiarlo selvaggiamente. Non è chiaro se si tratti di teppisti o altri clochard in cerca di un posto all'interno della corte in via principe di Piemonte.