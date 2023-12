Ieri sera i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Enrico de Nicola, a Pomigliano d'Arco, per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettili in direzione di un palazzo al civico 41, nel complesso popolare della «219». Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.