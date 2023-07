Pompei, esplode distributore di benzina: l'ipotesi della bomba

Verso mezzanotte i carabinieri sono intervenuti a via Mariconda a Pompei per un’esplosione appena avvenuta in un distributore di carburanti. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ignoti avrebbero messo un ordigno accanto ad una colonnina per l’erogazione del Gpl per poi fuggire.

I vigili sono riusciti a spegnere l’incendio in tempo, che fortunatamente non ha portato a nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Pompei e di Torre Annunziata.