Pompei, arrestati due minorenni: tentarono di rubare scooter

Nella giornata di ieri, personale della polizia di stato ha eseguito nei confronti di due minorenni un'ordinanza di custodia cautelare in ipm e del collocamento in comunità, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Napoli, su conforme richiesta della procura della repubblica.

I due giovani risultano infatti gravemente indiziati della tentata rapina di uno scooter nonché di lesioni aggravate in danno di un coetaneo, fatti avvenuti presso il parcheggio del centro commerciale la Cartiera sito in Pompei nel mese di giugno 2023.

L’attività investigativa svolta dagli agenti del commissariato di Pompei e coordinata dalla procura, attraverso l'analisi certosina dei sistemi di videosorveglianza e a una scrupolosa attività info-investigativa, ha permesso di addivenire all'identificazione dei due giovani.

Le positive risultanze probatorie sono state compendiante in apposita informativa di reato determinando l’a.g.

procedente a richiedere ed ottenere la misura restrittiva.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.