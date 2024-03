Portici, due uomini fermati con la droga a bordo di uno scooter

Nella serata di ieri, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, in corso Giuseppe Garibaldi, hanno controllato due soggetti a bordo di uno scooter trovandoli in possesso di 4 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi e di un involucro di cocaina del peso di circa 35 grammi.

Per tali motivi, i due indagati, un 22enne napoletano ed un 37enne di Torre del Greco, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti