Pozzuoli, tre spacciatori arrestati davanti alla scuola

Uno strano via vai in quella strada a ridosso di un istituto superiore. Ancora di più in agosto, a libri ormai chiusi. Ai carabinieri della stazione di Pozzuoli è bastato poco per capire che in via Seneca le “attività extrascolastiche” erano in fermento e hanno deciso di vederci chiaro. Si sono appostati in più punti di osservazione e il quadro è stato immediatamente definito.

3 persone, ognuna con un ruolo determinato, vendevano droga ai clienti arrivati in quella stradina con la speranza che buio e agosto distogliessero l’attenzione. L’effetto è stato esattamente l’opposto. Quando sono intervenuti per mettere in ferie la piazza di spaccio, i carabinieri hanno bloccato tre uomini, tutti puteolani. Uno di questi aveva appena ceduto una stecchetta di hashish ad un acquirente del posto.

Nell’abitazione di uno di loro 3520 euro in contante ritenuto provento illecito. Denaro, poco più di 100 euro, anche nell’appartamento di un altro. Gennaro e Francesco Imperatore e Rosario Tizzano dovranno rispondere di spaccio di stupefacenti e sono ora in carcere.