Una coltellata al torace, le urla di terrore degli amici che si perdono nell’eco della musica sparata a mille. Piegato su sé stesso, tra le auto nel parcheggio davanti alla discoteca Queen di via Campana, c’è D.A.G., 23enne di Giugliano. Un solo fendente, riconducibile a un coltello da sub, dopo che un altro giovane si era avvicinato e con fare minaccioso gli aveva detto: «Che guardi a fare?». Follia consumata poco dopo le quattro di ieri mattina, dopo una serata di musica e alcol. Il 23enne era in compagnia di due amici quando è stato aggredito: nella colluttazione ha riportato la frattura di tre costole e un polmone perforato dalla coltellata.

APPROFONDIMENTI Pozzuoli choc: giovane accoltellato all'uscita della discoteca Napoli, anziano trovato morto in casa: è stato accoltellato al volto e al collo Napoli, uomo accoltellato nella notte ai Quartieri Spagnoli

Soccorso da alcuni giovani e dal personale del locale è stato trasferito con un’ambulanza privata, messa a disposizione dalla discoteca, al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle prime ore del mattino. Da ieri è in coma farmacologico indotto, ricoverato nel reparto di rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna traccia invece dell’aggressore, che dopo averlo colpito ha fatto perdere le tracce scappando con un’auto, sembrerebbe con alcuni amici. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli - diretti dal vicequestore Ludovica Carpino - insieme ai colleghi della squadra mobile di Napoli impegnati in una difficile ricostruzione dei fatti.

Gli agenti hanno ascoltato per l’intera mattinata uno dei due amici del ferito, unico testimone. Il giovane era vicino al 23enne quando è stato colpito nel parcheggio poco illuminato, quasi al buio, particolare questo che rende poco nitidi i ricordi sui tratti somatici dell’aggressore. Acquisiti anche i video delle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale e delle attività che sorgono nelle vicinanze, nella speranza di estrapolare una immagine o un numero di targa utile per risalire all’identikit del giovane.

La svolta potrebbe arrivare dal racconto del 23enne, che potrà essere ascoltato solo quando le sue condizioni lo permetteranno. Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe nato all’interno del parcheggio su via Campana, all’uscita dalla discoteca “Queen” dove nulla di rilevante era accaduto nella serata. Sangue sulla movida anche nel centro storico di Pozzuoli, teatro di un altro accoltellamento che sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato. A segnalare l’accaduto una telefonata al 118 per un giovane ferito con arma da taglio tra “Piazza 2 Marzo” e la Darsena. Una volta giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, però, medici e infermieri hanno trovato decine di ragazzini ma dell’aggredito e dell’aggressore nessuna traccia. Alcuni presenti hanno raccontato di aver visto un giovane aggredire due coetanei, di età presumibilmente intorno ai 16-17 anni, e di colpire uno di essi con un coltello. Dopo la colluttazione i tre sarebbero poi scappati facendo perdere ogni traccia. Dopo la segnalazione, una ricerca negli ospedali Santa Maria delle Grazie e San Paolo è stata fatta senza alcun esito facendo avanzare l’ipotesi che il ferito si sia medicato da solo. Un “giallo” su cui potrebbe essere fatta luce dopo la visione delle telecamere comunali, installate proprio all’angolo della piazza.