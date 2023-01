Premio “Arte e Gusto”: a Ottaviano riconoscimenti ai talenti del territorio

L’attrice Rossella Di Lucca, il musicista Giuseppe Falco e lo chef Giuseppe Illuminato sono i vincitori del premio “Arte e Gusto”, promosso dall’associazione culturale “Il cibo e l’arte”, presieduta da Loredana Paolesse.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta presso l’aula magna dell’Isis “De’ Medici” di Ottaviano, con l’organizzazione del docente e chef Antonio Nunziata.

Ogni anno, l’associazione “Il cibo e l’arte” individua talenti ed eccellenze da premiare per il loro impegno e le loro capacità. Quest’anno la scelta ha riguardato due giovani artisti e uno chef emergente, quest'ultimo nato e formatosi nel territorio vesuviano: anche per questo è stata scelta Ottaviano come location. «Siamo fieri di aver ospitato un evento importante, che fa crescere ulteriormente la nostra scuola, sempre più in grado di interagire con il sociale e l’associazionismo», ha detto il dirigente scolastico Vincenzo Falco. A consegnare i premi, oltre a Paolesse e Falco, anche Carla Di Lascio, monsignor Salvatore Micalef, la preside Amelia La Rocca.