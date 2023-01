Quarto, luci cimiteriali e morosità: il Comune taglia 80 utenze. Sorteggio per 14 loculi

Luci cimiteriali, nuova ondata di distacchi per i morosi del comune di Quarto. L'ente cittadino ha tagliato più di ottanta utenze per cittadini che non si erano messi in regola, nonostante i reiterati solleciti, entro il 31 dicembre dello scorso anno.

Il Comune, nell'arco degli ultimi 12 mesi, ha effettuato il distacco di centinaia di utenze, incassando la cifra di 62 mila euro a fronte di precedenti incassi (il servizio era gestito in passato da privati) di poco più di 20 mila euro.

Contestualmente, l'ufficio cimitero ha varato la procedura per l'assegnazione di quattordici nuovi loculi mediante il sistema del sorteggio telematico. Nicchie previste per i defunti inumati cinque anni fa.