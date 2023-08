Quarto, riapre parzialmente il cimitero. Il Comune intima ai privati di mettere in sicurezza cappelle e loculi

Riapre, seppur parzialmente, il cimitero di Quarto. La struttura era stata chiusa nei giorni scorsi dopo il crollo di calcinacci, pezzi di lastre marmoree e parti di intonaco in alcune zone del civico camposanto. L'ente flegreo, con apposita disposizione dirigenziale, ha intimato ai privati concessionari delle cappelle gentilizie, ubicate nella parte vecchia e nuova degli spazi comunali, di provvedere ad eliminare i pericoli riscontrati in seguito agli ultimi sopralluoghi tecnici. Stessa intimazione anche per i concessionari dei loculi, chiamati a sistemare in tempi celeri le lastre marmoree e solo attraverso ditte in regola con i certificati antimafia.