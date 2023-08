Quarto, si staccano lastre marmoree nel cimitero. Il sindaco lo chiude per due giorni, controlli in atto

Lastre marmoree che si staccano dall'esterno delle cappelle gentilizie del cimitero del comune di Quarto.

L'ente comunale ha disposto, pertanto, la chiusura del civico camposanto, in via precauzionale, per le giornate di domani e dopodomani. I lavori sono a carico dei privati.

Secondo i tecnici dell'ente flegreo, tra le cause dei distacchi anche gli ultimi sciami sismici. I distacchi hanno interessato orli e rivestimenti di marmi esterni.

Ci sono, inoltre, crepe in diversi punti e alcune aree sono state transennate per motivi di sicurezza. I controlli, secondo quanto comunicato, proseguiranno anche nei prossimi giorni.