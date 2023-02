Bacoli, restaurata la Sibilla Cumana di Jorit

Torna a splendere la Sibilla Cumana di Jorit, nel centro storico di Bacoli.

Realizzata nel 2020, dell'artista partenopeo di fama internazionale, la straordinaria opera, mostrava i segni del tempo.

L'autore, coadiuvato dal suo staff, è intervenuto personalmente nello slargo di via Gaetano de Rosa, a pochi passi dalla villetta comunale, dove insiste la celebre gigantografia, ridando nuova forza e energia allo sguardo affascinante della Sibilla Cumana che si riflette nelle acque della Piscina Mirabilis.

Ad annunciare, l'intervento di restauro, il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: « Sono decine le persone che, ogni giorno, vengono in questo angolo della città per ammirarne lo splendore dell'opera di Jorit. Lo sguardo, l’acqua, l’inconfondibile traccia dell’artista di fama internazionale. Uno spazio liberato dal degrado. Uno slargo pedonale aperto al relax. Abbiamo terminato i lavori di recupero. Ne aveva bisogno. Ed è tornata più bella di prima. Perché dobbiamo essere capaci non solo di fare cose di valore ma anche di manutenerle. La Sibilla è un pezzo di bellezza che si aggiunge all’incanto paesaggistico e archeologico del nostro territorio. Ringrazio Jorit e la sua squadra per aiutarci a tenerne cura».