Ritrovata a Villaricca donna scomparsa da un comune della Lombardia

E' stata ritrovata nel territorio di Villaricca, ed è in buone condizioni di salute, una donna residente in Lombardia di cui da diverse ore si erano perse le tracce. Si era allontanata volontariamente dal proprio comune di residenza. A ritrovarla, nella cittadina a nord di Napoli, i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Marano. I familiari della donna, ritrovata in strada e in leggero stato confusionale, sono già partiti alla volta di Villaricca. Il ritrovamento, da quanto si apprende, sarebbe avvenuto ancor prima che i familiari sporgessero denuncia di scomparsa.