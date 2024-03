Sant'Agnello, riapre l'oasi wwf in città per la primavera: spazio verde di 4mila metri quadri

Con l’inizio della primavera riapre l’oasi in Città di Sant’Agnello. Da domani, giovedì 21 marzo 2024, sarà nuovamente fruibile al pubblico lo spazio verde accessibile dal corso Italia. La pausa invernale è necessaria per i consueti interventi di manutenzione dell’area, ma anche alla natura per rigenerarsi, tornare a fiorire e mantenere l’habitat ideale per specie come upupe, occhiocotti, cinciarelle e rondini.

Fino al 31 marzo l’oasi sarà aperta dalle ore 9.30 e fino al tramonto tutti i giorni tranne il lunedì (giorno di chiusura).

Il parco di 4mila metri quadrati e 70 specie arboree, allestito con la collaborazione del Wwf Terre del Tirreno, è suddiviso in aree tematiche: il prato selvatico, la siepe, il giardino delle farfalle, il bio-lago, il bosco ombroso, la pinetina, il viale dei fruttiferi, le piante officinali e la macchia mediterranea.