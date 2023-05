A sostegno dei lavoratori si era subito schierata la Fp Cgil con il sostegno dell'Ordine delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e prevenzione di Napoli e provincia. Sulla vicenda era intervenuta anche la Regione Campania e la Asl Napoli 2 con una serie di verifiche delle prestazioni assistenziali. Per altri due professionisti sanitari, colpiti da un licenziamento individuale nelle stesse strutture, si è intanto raggiunto un accordo mentre resta sospesa la posizione di un ultimo di essi. «La vertenza resta in piedi - dice il segretario regionale Cgil fp con delega alla sanità privata Marco D'Acunto per chiudere tutta la partita degli anni pregressi e per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop». Intanto, sempre il Centro Serapide è stato condannato dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro e Previdenza per condotta antisindacale.