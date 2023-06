Sorrento, nuovo furto di colla per dentiere: arrestato un altro georgiano

Secondo furto di colla per dentiere in tre giorni a Sorrento. Un 24enne, incensurato, di origini georgiane, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sorrento che lo hanno bloccato poco dopo aver rubato il corrispettivo di 260 euro in colle per protesi dentarie.

La refurtiva, nascosta in una sorta di doppio fondo ricreato nella camicia, è stata restituita e il 24enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.​

Si tratta del secondo caso di furto analogo in appena tre giorni: giovedì scorso infatti, sempre a Sorrento, un 25enne anch'egli georgiano, senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato, sorpreso con colle adesive per dentiere e diversi prodotti per allontanare le zanzare all'interno del suo zaino.