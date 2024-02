Presunti problemi strutturali, chiusa la sede del liceo «Salvemini» di Sorrento

La sede del liceo «Gaetano Salvemini» di Sorrento chiusa per presunti problemi strutturali. La decisione è stata assunta oggi dopo una riunione ad horas del collegio dei docenti e del consiglio d’istituto. I problemi riguarderebbero il plesso di via Sant’Antonino.

Domani e sabato per gli studenti niente lezioni in attesa dell’attivazione dei doppi turni organizzati nella succursale di via Sersale. La dirigente scolastica, Patrizia Fiorentino, ha già sospeso tutte le attività pomeridiane.

Sabato è in programma un’assemblea d’Istituto. Per lunedì prossimo, invece, è previsto un sopralluogo dei tecnici per verificare l’entità dei problemi strutturali.