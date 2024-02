Meta di Sorrento, parte il progetto “Conoscere per Ri-Conoscersi”

Giovedì prossimo, 22 febbraio, a Meta partono gli incontri di cittadinanza attiva con gli allievi dell’Istituto Comprensivo Buonocore-Fienga, ospitati presso il Centro Sociale Polifunzionale gestito dalla Cooperativa Sociale “Essere” che da oltre quindici anni si occupa delle problematiche dei minori.

Il progetto “Conoscere per Ri-Conoscersi”, realizzato in collaborazione con la Polizia Municipale e la Guardia Costiera, è finalizzato alla realizzazione di una rete di informazione sulle buone prassi da seguire su strada.

L'iniziativa si basa sulla opportunità fondamentale di chiedersi cosa gli adulti possono fare per sensibilizzare le nuove generazioni, come rileva la responsabile del progetto, Marianna Di Candido.

«Vogliamo realizzare - spiega - una rete tra le istituzioni presenti sul territorio affinché si gettino le basi per la costruzione di una Comunità Educante. La Penisola Sorrentina è un territorio tanto bello quanto complesso e partire dai ragazzi è doveroso quando ci occupiamo dei rischi del territorio legati anche all’uso delle nuove tecnologie e ai comportamenti corretti da avere in strada, per evitare pericoli che troppo spesso causano gravi incidenti».

Gli incontri prevedono una serie di lezioni frontali nelle quali si parlerà di prevenzione sicurezza educazione stradale, importanza della trasmissione delle informazioni corrette e tanto altro; inoltre i bambini saranno accompagnati a visitare i punti più pericolosi del paese e della spiaggia con la collaborazione della Polizia Municipale di Meta e della Guardia Costiera.

La cerimonia conclusiva si terrà il 18 maggio prossimo, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali che consegneranno ai bambini un importante riconoscimento di “Ragazzo/a Vigile”.