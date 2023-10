Dopo un mese revocato il divieto di balneazione alla Marina Piccola di Sorrento

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha firmato l’ordinanza con la quale revoca il divieto di balneazione per il tratto di mare che va da Marina Piccola alla Villa Pompeiana. In pratica si tratta dello specchio d’acqua antistante la spiaggia di San Francesco.

Lo stop ai tuffi è stato disposto lo scorso 9 settembre dopo che dai controlli di routine mensili eseguiti da Arpac era emersa la presenza di agenti inquinanti. I test successivi, sebbene abbiano evidenziato che i batteri fecali erano presenti solo in alcuni punti del litorale, non hanno consentito di superare le criticità tanto che l’Agenzia regionale ha continuato a «sconsigliare» i bagni.

Ora, però, arriva l’ok.

Il sindaco Massimo Coppola ha revocato le precedenti ordinanze prendendo atto «degli esiti analitici favorevoli inerenti le acque di balneazione (da Radice del Molo di Marina Piccola a Villa Pompeiana), a seguito dei prelievi effettuati dall’Arpac in data 3 ottobre 2023, da cui si evince il rientro dei valori dei parametri ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e dunque il ripristino della balneabilità delle acque interessate».

La stessa Arpac, però, non ha riportato sul proprio portale i dati relativi alle analisi cui fa riferimento il primo cittadino di Sorrento, tanto che continua a «sconsigliare» la balneazione intorno alla spiaggia di San Francesco in virtù dell’esito dei test dello scorso 20 settembre.

A questo proposito interviene il direttore dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, Stefano Sorvino, il quale spiega che «il 30 settembre si chiude la stagione per quanto concerne le verifiche sulle acque di balneazione e per questo il portale dopo tale data non viene aggiornato».

Comunque rimaneva in sospeso la questione relativa al mare di Sorrento. «Il 3 ottobre abbiamo effettuato nuovi prelievi suppletivi dopo la comunicazione del Comune in merito agli interventi eseguiti – chiarisce Sorvino – e ieri abbiamo inviato al sindaco la nota relativa ai risultati che evidenziano il rientro nei parametri di legge».