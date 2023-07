Meta: alveare nella tapparella, via al «trasloco» delle api

Una colonia di api si sistema nel cassonetto della tapparella del bagno di un appartamento al piano alto di un condominio di Meta. Inizialmente, dopo un primo sopralluogo effettuato ad inizio maggio, si è valutato di non disturbare gli insetti. Ma con l’aumentare delle temperature ed il crescere esponenziale dell'alveare, hanno iniziato ad entrare nell'abitazione utilizzando altre finestre.

È a questo punto che il proprietario dell'appartamento ha chiesto aiuto alla locale sezione del Wwf che si è organizzata per il trasferimento in sicurezza. «Le api sono animali innocui se le si lascia in pace, tuttavia per evitare eventuali problemi si è valutato di effettuare il “trasloco” della colonia – spiega Claudio d’Esposito presidente del Wwf Terre del Tirreno -.

Grazie alla collaborazione dell’architetta/apicoltrice Alessandra Nirmal Nam si è quindi predisposta la complessa operazione per recupere l’intero alveare con l’ape regina, trasferendolo in apposite arnie in campagna».

Le api sono insetti impollinatori che svolgono un ruolo importantissimo per la vita sul pianeta. «Eppure - puntualizzano dal Wwf della penisola sorrentina - sono milioni in tutta Europa quelle che stanno morendo decimate a causa di sostanze chimiche tossiche, degli habitat distrutti dall’attività umana, della siccità, della crisi climatica, dell’inquinamento e molto altro».