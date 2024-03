Sparatoria a Frattamaggiore, il comitato anticamorra chiama il prefetto

Gli spari a Frattamaggiore, nella notte tra domenica e lunedì, riportano l’attenzione sulla provincia a nord di Napoli. Il Comitato anticamorra per la legalità chiede un incontro al prefetto Michele di Bari: «Dopo le rapine, gli scippi e i furti con spaccata ora sono tornate anche le stese a confermare che la criminalità sta prendendo il sopravvento nell’area tra Frattamaggiore e Arzano».

Occorre una risposta immediata: «La sensazione è che la criminalità, quella organizzata e quella che si definisce microcriminalità, voglia imporre la forza della violenza con azioni sempre più sfacciate».

I rappresentanti dell’area Nord sono decisi: «È necessario un intervento del prefetto per predisporre interventi che non possono essere più rinviati, se non si vuole tornare a vivere la stagione delle bombe e delle stese».