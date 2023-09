Spari sul corteo funebre, fuggi fuggi ad Acerra

Fuggi fuggi ad Acerra, per degli spari in strada - non è chiaro se veri oppure a salve - durante un corteo funebre. Il video che riprende la scena, girato da qualche cittadino, è stato inviato al deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che l'ha postato su Facebook. Non è specificato quando il fatto è avvenuto.

«Abbiamo inviato il filmato alle forze dell'ordine chiedendo informazioni su questo episodio e di indagare trovando i folli pistoleri», commentano Borrelli e il portavoce locale del Sole che Ride Rosario Visone.

«Più passa il tempo e più sembra di essere nel far west. Troppe armi in circolazione, troppi balordi e criminali che sparano all'impazzata sulla folla e su persone innocenti. Si intervenga prima che ci scappi il morto, prima di una tragedia»