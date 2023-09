Stupro al Parco Verde di Caivano: una videochiamata durante le violenze

Sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti minori (sei in cella e uno in comunità), più due ordini di arresto per due maggiorenni. È il primo step dell’inchiesta sugli stupri di Caivano ai danni di due cuginette al termine delle indagini della Procura di Napoli nord e dei minorenni.

Dalle indagini emerge che il racconto delle due parti offese è stato ritenuto attendibile, anche alla luce di un particolare: in almeno una occasione, gli stupri sarebbero avvenuto in diretta, durante una videochiamata tra gli esecutori materiali della violenza e i loro complici.