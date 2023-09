Suicidio a Mugnano, ex docente universitario si lancia da un'area condominiale

Un uomo di 83 anni, ex docente universitario da qualche anno in pensione, si è ucciso stamani a Mugnano, nella centralissima via Napoli. L'anziano, padre di tre figli, si è lanciato da un'area condominiale. Inutili i tentativi di rianimarlo: l'uomo è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono accorsi i carabinieri della locale stazione e gli operatori sanitari del 118. I militari dell'Arma di Mugnano hanno avviato le indagini di rito.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo, da qualche tempo, fosse alle prese con uno stato di forte depressione.